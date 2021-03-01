И это несмотря на допинг-скандал, из-за которого норвежка пропустила Олимпиаду.

32-летняя Тереза Йохауг уверенно победила в скиатлоне в Оберстдорфе, завоевав 11-е золото на чемпионатах мира. Еще она — фаворит завтрашней «разделки». В это трудно поверить, но свою первую личную медаль на ЧМ норвежка выигрывала еще... 14 лет назад — бронзу на 30 км в Саппоро-2007. Многим ее бесконечные победы уже как ком в горле. Да и история с дисквалификацией за помаду не у всех вызывает доверие. Однако российская сборная в полном составе говорит об уважении к великой спортсменке.

Она работает больше, чем мы

— Я воспринимаю это так, что есть люди, которые поцелованы в темечко свыше, — считает россиянка Юлия Ступак. — Она действительно очень одаренная. Работает больше, чем мы. Хотя и мы — очень много. Можно еще увеличить объем, но совсем не факт, что это будет наилучшим вариантом для нас. Йохауг стимулирует всех. Она — молодец. Каждый хочет ее обыграть. И с каждым годом она выигрывает все меньше и меньше. Особенно на десятках.

— Она сильнейшая лыжница мира, надо это признать, — говорит Яна Кирпиченко. — В скиатлоне еще до гонки было понятно, кто выиграет. И задачей остальных было просто продержаться как можно дольше.

— Она завоевала первую медаль на ЧМ в 2007-м. Вспомните себя в то время?

— Ой (смеется). Мне было 11 лет. Наверное, только начинала выезжать на сборы. Забавно.

Ее можно обыграть

— С Йохауг бороться тоже можно, — уверена Наталья Непряева. — Но пока мы не готовы. Тренируется ли она больше всех? Я с уверенность могу сказать, что Саня Большунов пашет больше всех. Тереза — не знаю. Но я искренне верю, что обыгрывать можно любого, и ее в том числе.

— Для меня она давно пример. Я больше горжусь ей, чем бешусь от ее постоянных побед, — подчеркивает Татьяна Сорина. — Меня очень мотивирует желание обыграть ее. Очень хотелось бы сделать это прежде, чем она закончит. А то уйдет непобедимой. В скиатлоне она упала и в тот момент проскочила мысль: «Может, это шанс». Но уже через километр она снова была рядом. Очень быстро сориентировалась.

История с помадой — несчастный случай

— Йохауг — законодатель лыжных мод на данный момент, — констатирует тренер сборной России Егор Сорин. — Не только в результатах, но и в тренировочном процессе. Она тот эталон, на который пытаются равняться многие спортсменки. Вот здесь у нас есть юниорки. Обращал их внимание, чтобы наблюдали за лучшими. Разговаривал с Евгенией Крупицкой. Так вот она была удивлена, придя с тренировки. Говорит: «А Йохауг катается вообще не медленно». Объяснил, что нужно много времени, чтобы дойти до подобного уровня и кататься так быстро на низком пульсе. Тереза ведь тоже не сразу пришла к такому доминированию. Свою первую медаль на ЧМ она выиграла в 18 лет, а потом два-три года была далеко не лидером. Заметно превосходить всех она стала где-то с 2015-го.

— Просто болельщики пишут в комментариях: уже бесит. Неинтересно смотреть.

— Прекрасно понимаю. Особенно после «Тур де Ски». Но для спортсменок она — мотиватор. Гонки с ней и без нее — две разные истории. Зрителям это может не нравиться и их несложно понять, но для спортсменов и тренеров такой пример нужен.

— Допинг-история повлияла на ваше отношение к ней?

— Вообще никак. Полностью верю ей. Я давно замечал, что у нее постоянно были проблемы с губами. Особенно в горах. И произошедшее с помадой, как по мне — несчастный случай. Мне ее даже жалко.

На допинге невозможно бегать весь сезон. Она же сильнее всех всегда: зимой, летом, осенью, весной. Ни один организм не выдержал бы столько допинга. Стабильные в своих результатах спортсмены, такие как Саша Большунов или Тереза Йохауг, для меня — вне подозрений. Невозможно все время держать такую форму на чем-то. Вот вспомните австрийца Йоханнеса Дюра. Бегал по 15-20-м местах, потом бах — и третий на «Тур де Ски». Вот это странно.

Она практически моя норвежская дочь

— Когда я захожу в спортивный магазин в Осло — вижу линию одежды Терезы Йохауг. Благодаря лыжам человек реализует практически все свои возможности — и в бизнесе, и как модель. Она вызывает восхищение своей философией, — делится комментатор Дмитрий Губерниев. — Тереза летом выиграла на чемпионате Норвегии по легкой атлетике на олимпийских 10000 м и готовилась бежать на них на чемпионате Европы по легкой атлетике. Ее спортивное долголетие, то, как она не опустила руки после дисквалификации — восхищают. Можно быть с ней несогласным в каких-то вещах, критиковать, но нельзя не снимать шляпу перед ее спортивным талантом и фантастическим трудолюбием. Кто бы что ни говорил. В том числе, и я. А еще Тереза симпатяга.

Она выросла на моих глазах. Я же комментировал чемпионат мира в Саппоро — ее первый большой турнир. Она практически моя норвежская дочь! Смотрю на нее и думаю — когда-нибудь наступит тот день, когда наши замечательные девушки ее победят. И это будет самый счастливый день в моей жизни.