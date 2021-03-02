Возьмет ли реванш Ступак? Ждем медали от Юлии

В интервальной гонке россиянке будет не менее тяжело, чем в спринте, но надежда есть.

Чемпионат мира. Лыжные гонки

2 марта, вторник

15.15 (мск). Женщины. Разделка, 10 км

После дня отдыха беговая программа лыжного чемпионата мира продолжится женской гонкой с раздельным стартом — наиболее олдскульным стартом из всего, что предлагается нам этом году в Оберстдорфе. Правда, на этого раз интервальная гонка пройдет свободным стилем, так что олдскульность условна — скорости наверняка будут высокими, и превосходство Терезы Йохауг над соперницами не так очевидно. Бежать всего 10 км, и «потерпеть» могут даже специалистки по спринту. Всего месяц назад Тереза проиграла в Фалуне коньковую разделку американке Джесси Диггинс, и это создает некоторую интригу. В том числе для россиянок.

Правда, Диггинс в Оберстдорфе пока не зажигает — в скиатлоне она была только 15-й, а Йохауг привезла конкуренткам полминуты именно в коньковой части дистанции. Но все-таки хочется верить, что спортсменка под номером 40 на этот раз не вынесет всех в одну калитку. Чисто теоретически побороться с Терезой должны шведки — призеры скиатлона Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также новая чемпионка мира в командном спринте Майя Дальквист. Карлссон, напомним, в Зефельде-2019 стала серебряным призером, уступив Терезе в разделке 12 секунд, но то было сражение в «классике». Сама Йохауг признавалась, что боится Фриду и Эббу больше, чем кого бы то ни было на этом чемпионате с точки зрения перспектив на золото.

Впрочем, как бы мы себя ни убеждали, очевидно, что даже второе место норвежки сегодня будет суперсенсацией и результатом какого-нибудь ЧП с ней — падения или проблем со здоровьем.

Россиянки — темные лошадки

Скорее всего, главная борьба все-таки развернется за спиной Терезы. И здесь мы, безусловно, должны надеяться на Юлию Ступак. В декабре на этапе Кубка мира в Давосе она уже становилась второй в этой дисциплине, правда в отсутствие шведок и норвежек. Но командный спринт показал, что Юлия практически вышла из странного состояния, в котором в начале чемпионата мира оказалась вся группа Маркуса Крамера. Ступак очень переживала по поводу новой «деревянной медали». И явно должна приложить все усилия в гонке, которая станет для нее последним шансом на медаль на этом чемпионате мира. Ведь в эстафете и марафоне возможностей попасть на подиум будет еще меньше.

Татьяне Сориной наверняка обидно за скиатлон, в котором она долгое время шла в группе лидеров, но в итоге отвалилась и оказалась восьмой в минуте от подиума. Причем, отвалилась именно на коньковой части. Наталья Непряева, как показывают гонки, пока далека от оптимальных кондиций, но возможно, именно в бесконтактной гонке, на которой можно «разложиться» по дистанции, ей будет легче. Победы и подиумы в интервальных стартах на Кубке мира в активе подопечной Юрия Бородавко имеются.

Борьба против «рюкзаков»

Между тем у женской сборной наград на этом чемпионате пока нет — в то время как у шведок четыре, норвежек и словенок — по две, и даже Швейцария уже разжилась медалью. Да и в общем медальном зачете у лыжников даже серебро сегодня будет важно — с норвежцами мы вряд ли поборемся, а вот обогнать Швецию в борьбе за второе место весьма статусно. Пока ситуация в зачете такая: Норвегия лидирует (3-3-2), Швеция — вторая (2-1-1), Россия или, вернее, сборная ФЛГР — третья (1-0-1). На одном Большунове далеко не уедешь.

Регламент интервальной гонки с раздельным стартом. Дистанция — 10 км, свободный стиль. Спортсменки уходят на трассу по очереди, с интервалом 30 секунд. Побеждает та, кто показала лучшее время. На этот раз на старт выйдут 88 лыжниц, поэтому от старта первой участницы до финиша последней пойдет более полутора часов. Сильнейшая группа занимает с 27 по 60 номера, причем претендентки на высокие места и аутсайдеры как правило уходят в гонку через одну. Это сделано для того, чтобы затруднить ситуацию, при которой сильная лыжница быстро настигает стартовавшую впереди прямую конкурентку и «рюкзачит» за ней оставшуюся часть дистанции. Безнадежные аутсайдеры начинают гонку последними, чтобы не мешать на трассе фаворитам. Так что после финиша Дальквист интрига с распределением призовых мест будет исчерпана.

Стартовые номера фаворитов

27. Тириль Венг (Норвегия)

28. Шарлотта Калла (Швеция)

30. Анамария Лампич (Словения)

32. Джесси Диггнис (США)

34. Эбба Андерссон (Швеция)

36. Юлия Ступак (Россия)

38. Рози Бреннан (США)

39. Мария Истомина (Россия)

40. Тереза Йохауг (Норвегия)

42. Наталья Непряева (Россия)

44. Татьяна Сорина (Россия)

46. Фрида Карлссон (Швеция)

50. Хелена Фоссесхольм (Норвегия)

52. Криста Пярмякоски (Финляндия)

56. Хеди Венг (Норвегия)

60. Майя Дальквист (Швеция)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

2 марта, вторник

15.15 Женщины. Разделка, 10 км (С)

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)