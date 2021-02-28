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Ступак со слезами на глазах прокомментировала четвертое место в командном спринте на ЧМ

15:36
Юлия Ступак. Фото AFP
Юлия Ступак. Фото AFP
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Российская лыжница Юлия Ступак не сдержала эмоций после неудачи в финале женского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Комментируя итог, девушка расплакалась.

«Пустота внутри, бешенство... Просто нет слов. Я знала, что нужно бороться, а в итоге получается в очередной раз четвертое место. Это вообще не то, на что я рассчитывала. Эти результаты не то, к чему я готовилась. Я знаю, что я отойду, спустя пару часов. Но, учитывая четвертое место, вряд ли я быстро отойду», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Российскую команду представляли Наталья Непряева и Юлия Ступак. Женская команда прибыла четвертой.

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