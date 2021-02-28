Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал «СЭ» результаты командных спринтов на чемпионате мира в Оберстдорфе: у Большунова и Ретивых бронза, Ступак и Непряева — четвертые.

«Обиднее всего, что у девчонок не все получилось, — сказал Дементьев «СЭ». — Но шансы были, и ребята все сделали для того, чтобы ими воспользоваться. Они на любой гонке выкладываются максимально. Там есть тренеры, которые знают лучше меня, кого из спортсменов и как ставить. Я не в праве сейчас после этого махать шашкой».

Дементьев также считает, что было бы некрасиво сейчас говорить: «А вот поставили бы того, был бы другой результат».

«Чемпионат сложный, но, по крайней мере, наши бьются до последнего. Да, Большунов привез преимущество Ретивых, но, возможно, Глеб не был готов, или был уже мысленно на финише, когда видел такой отрыв. Может, он в психологическом плане проиграл, но с точки зрения физики Ретивых готов бороться», — добавил Дементьев «СЭ».

28 февраля прошли командные спринты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Среди мужчин первое место заняла Норвегия, у женщин — Швеция.

Большунов привез Ретивых перед последним этапом 4,3 секунды преимущества над Норвегией, но на финишной прямой Ретивых уступил еще и Финляндии, которая после падения прошла в финал по времени.

(Екатерина Звенигородская)