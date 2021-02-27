В Госдуме прокомментировали победу Александра Большунова на чемпионате мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

«Это победа нашей большой лыжной семьи. Лыжные гонки — это один из самых популярных видов спорта. Хочется поздравить президента федерации Елену Вяльбе, мы гордимся такими результатами. Это для нее очередная радость, недавно вышел фильм, а теперь Большунов победил. Это говорит о преемственности поколений и традиций в лыжных гонках. Особенно это радостно в таких непростых условиях для российского спорта, когда мы находимся под санкциями. Большунов молодчик! Красавчик! Это победа тренеров, спортсменов и болельщиков. Поздравляю всех нас», — сказал Свищев «СЭ».

Александр Большунов впервые выиграл золото чемпионата мира. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, замкнул тройку Ханс Холунн.

(Артем Бухаев)