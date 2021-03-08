Ступак рассказала о возвращении в спорт после родов

Российская лыжница Юлия Ступак 7 марта в интервью Dagbladet рассказала о возвращении в спорт после беременности.

«Это была битва с собой. После беременности сложно вернуться в спорт на высокий уровень, мне приходилось бороться со своим телом каждый день. Я похудела на десять килограммов после беременности, приходилось с нуля набирать форму», — призналась Белорукова.

Юлия Ступак — серебряная призерка ЧМ-2021 в эстафете. Для 26-летний лыжницы это первый сезон после декретного отпуска.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе