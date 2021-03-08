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Клебо могут вернуть золотую медаль в марафоне

11:02
7 марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо вскоре после финиша. Фото AFP
7 марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо вскоре после финиша. Фото AFP
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила «СЭ», что сборная Норвегии воспользовалась своим правом подать апелляцию на решение жюри, которое лишило Йоханнеса Клебо золота марафонского забега на чемпионате мира в Оберстдорфе.

7&nbsp;марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо и&nbsp;Александр Большунов со&nbsp;сломанной палкой.Клебо vs Большунов — «рабочий момент»? Отвечаем разгневанным норвежцам — FIS вправе наказать Клебо

Жюри, изучившее видео столкновения Клебо и россиянина Александра Большунова в финишном коридоре, пришло к выводу, что Йоханнес виновен в том, что у лыжника из России сломалась палка. Проблемы с инвентарем привели к падению скорости россиянина, и его опередил не только Клебо, но и еще один норвежец — Эмиль Иверсен.

После дисквалификации Клебо золото в марафоне перешло к Иверсену, а Большунов стал серебряным призером. При этом россиянин все равно остался недоволен, и в знак протеста отказался надевать медаль на церемонии награждения марафонцев. Недовольна и норвежская делегация — там считают, что столкновение спровоцировал Большунов, а никакой вины Клебо здесь нет. По итогам рассмотрения апелляции Международная федерация (FIS) теоретически уже сегодня может вернуть золото Йоханнесу, а Большунов в этом случае станет бронзовым призером.

(Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — в ближайшее время в «СЭ»

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