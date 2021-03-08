Клебо могут вернуть золотую медаль в марафоне
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила «СЭ», что сборная Норвегии воспользовалась своим правом подать апелляцию на решение жюри, которое лишило Йоханнеса Клебо золота марафонского забега на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Жюри, изучившее видео столкновения Клебо и россиянина Александра Большунова в финишном коридоре, пришло к выводу, что Йоханнес виновен в том, что у лыжника из России сломалась палка. Проблемы с инвентарем привели к падению скорости россиянина, и его опередил не только Клебо, но и еще один норвежец — Эмиль Иверсен.
После дисквалификации Клебо золото в марафоне перешло к Иверсену, а Большунов стал серебряным призером. При этом россиянин все равно остался недоволен, и в знак протеста отказался надевать медаль на церемонии награждения марафонцев. Недовольна и норвежская делегация — там считают, что столкновение спровоцировал Большунов, а никакой вины Клебо здесь нет. По итогам рассмотрения апелляции Международная федерация (FIS) теоретически уже сегодня может вернуть золото Йоханнесу, а Большунов в этом случае станет бронзовым призером.
(Владимир Иванов)
Полностью интервью Елены Вяльбе — в ближайшее время в «СЭ»
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