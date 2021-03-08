Вяльбе назвала дату свадьбы Большунова и Жеребятьевой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» сообщила, что свадьба лидера сборной страны Александра Большунова и лыжницы Анны Жеребятьевой состоится 24 апреля.

Пара вместе уже несколько лет — ранее норвежец Йоханнес Клебо уже сообщал об их свадьбе. Но на самом деле отношения Александра и Анны будут оформлены только в конце апреля 2021 года.

— У Устюгова на свадьбе вы были. Теперь — к Большунову? — вопрос Вяльбе.

— Да, меня пригласили. 24 апреля. Пойду с удовольствием. А на свадьбе я была не только у Сереги с Ленкой, но и у Юли Ступак, и у Дениса Спицова.

— Если вас за один стол с Клебо посадят, будете рады?

— Конечно. Мне без разницы, с кем сидеть. Не знаю правда, приедет он или нет. Я — ответственная за визы, и пока мне его паспорт не приходил. Хотя Йоханнес шутил, что готов поработать официантом. Так что ждем.

(Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — в ближайшее время в «СЭ»