Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021: календарь соревнований и расписание трансляций
Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта в Германии. Соревнования примет Оберстдорф.
В лыжных гонках на ЧМ-2021 будет разыграно 12 комплектов наград. Из них восемь — в индивидуальных старта, а четыре — в командных.
Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)
24 февраля, среда. 14.30 Женщины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 5 км (свободный стиль)
24 февраля, среда. 16.30 Мужчины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)
25 февраля, четверг. 14.45 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт (классический стиль). Квалификация
25 февраля, четверг. 17.15 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт. Финалы (классический стиль)
27 февраля, суббота. 13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км
27 февраля, суббота. 15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км
28 февраля, воскресенье. 13.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Квалификация (свободный стиль)
28 февраля, воскресенье. 15.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Финалы (свободный стиль)
2 марта, вторник. 15.15 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)
3 марта, среда. 15.15 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (свободный стиль)
4 марта, четверг. 15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км
5 марта, пятница. 15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км
6 марта, суббота. 14.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (классический стиль)
7 марта, воскресенье. 15.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км (классический стиль)
Прямые трансляции из Оберстдорфе будут организованы на канале «Матч ТВ». Комментировать ЧМ-2021 должна пара Дмитрий Губерниев — Александр Легков.
Заинтересованность в некоторых гонках выражал Первый канал.
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