Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021: календарь соревнований и расписание трансляций

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021: расписание и календарь соревнований, где смотреть трансляции онлайн.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта в Германии. Соревнования примет Оберстдорф.

В лыжных гонках на ЧМ-2021 будет разыграно 12 комплектов наград. Из них восемь — в индивидуальных старта, а четыре — в командных.

Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)

24 февраля, среда. 14.30 Женщины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 5 км (свободный стиль)

24 февраля, среда. 16.30 Мужчины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

25 февраля, четверг. 14.45 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт (классический стиль). Квалификация

25 февраля, четверг. 17.15 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт. Финалы (классический стиль)

27 февраля, суббота. 13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

27 февраля, суббота. 15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье. 13.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Квалификация (свободный стиль)

28 февраля, воскресенье. 15.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Финалы (свободный стиль)

2 марта, вторник. 15.15 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

3 марта, среда. 15.15 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (свободный стиль)

4 марта, четверг. 15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница. 15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота. 14.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (классический стиль)

7 марта, воскресенье. 15.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км (классический стиль)

Прямые трансляции из Оберстдорфе будут организованы на канале «Матч ТВ». Комментировать ЧМ-2021 должна пара Дмитрий Губерниев — Александр Легков.

Заинтересованность в некоторых гонках выражал Первый канал.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта планирует показывать канал «Евроспорт».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе.

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