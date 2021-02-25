Крянин считает, что Устюгов достойно выступил в спринте на чемпионате мира

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин высказал мнение, что российский лыжник Сергей Устюгов показал достойный результат в спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин занял пятое место.

«Сергей выступил сегодня очень достойно, но в чем-то ему немного и не повезло, -цитирует Крянина ТАСС. — Сейчас нужно, чтобы он оценил свое состояние, после чего будет приниматься совместное с тренерским штабом решение о возможности дальнейшего участия в соревнованиях.

Конечно, было бы очень здорово, если бы Устюгов выиграл сегодня медаль. Но он вышел на гонку с повреждением и показал свой характер. Доказал, что наши боли не боятся, и достойно выступил».

Еще один представитель России Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.