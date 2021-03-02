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Ретивых рассказал о разговоре с Большуновым после командного спринта на ЧМ

07:14
Александр Большунов и Глеб Ретивых. Фото AFP
Александр Большунов и Глеб Ретивых. Фото AFP
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Российский лыжник Глеб Ретивых 1 марта в интервью Nettavisen рассказал о разговоре с партнером по командному спринту Александром Большуновым после гонки.

«О чем говорили с Большуновым после гонки? Нет, он не злится, понимая, что это спорт. Вероятно, я ошибся на втором этапе, на котором оставил очень много сил. Потом это уже сказалось на последнем круге, где мне просто не хватило сил атаковать на заключительном подъеме», — считает Ретивых.

По окончании спринта 28 февраля Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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