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Норвежский эксперт не верит в успешную апелляцию в деле Клебо

09:17
Александр Большунов первым становится в финишный коридор. Фото NRK
Александр Большунов первым становится в финишный коридор. Фото NRK
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Норвежский эксперт Фредрик Окланн 9 марта в интервью NRK дал оценку борьбе Йоханнеса Клебо и Александра Большунова на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Сомневаюсь в положительном исходе апелляции. Рассматривать подобные контакты — работа жюри, и вряд ли кто-то решит изменить их решение. Мне кажется, основной акцент здесь сделан на переходе Клебо на ту же дорожку, где был Большунов. Правила гласят, что уступить дорогу должен спортсмен, идущий сзади. У нас же оба лыжника выбрали лучшую для себя линию, и первым в нее встал русский», — заявил Окланн.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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