Норвежские СМИ нашли кард, который оправдывает Клебо на финише марафона

Норвежский портал NRK 9 марта опубликовал свою версию событий, произошедших между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

В публикации под названием «Это фото укрепляет золотые надежды Клебо» лыжный эксперт Петтер Скинстад объясняет, почему норвежец не нарушил никаких правил в финишном створе.

По мнению Скинстада, все ошибочно определили понятие «финишного коридора» и кто туда первым вошел. Эксперт обращает внимание, что сам коридор находится намного ближе к финишу, нежели место конфликта. А если конкретнее — с появлением «елочек» на трассе (внизу фото).

«У меня нет сомнений, что Большунов был первым, это очевидно. Но вот самой борьбы в финишном коридоре нет, спортсмены до него просто не доехали на тот момент. Конкретно на этом участке трассы никто никого не должен был пропускать», — считает Скинстад.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.