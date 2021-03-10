Норвегия не хочет наказания Большунову за инцидент с Клебо в марафоне на ЧМ

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг 9 марта в интервью NRK дал оценку борьбе Йоханнеса Клебо и Александра Большунова на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Вы же посмотрите, что между ними произошло. Спортсмены идут параллельно на ровном участке трассы. Сломанная палка Большунова — это случайность. Поверьте, мы не хотим никого винить или требовать санкций для русского за этот эпизод. Нам кажется, победу должен получить тот, кто первым пришел к финишу. А им был Клебо», — заявил Бьервиг.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.