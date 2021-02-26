Норвежец Рибер выиграл соревнования по лыжному двоеборью на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) 26 февраля завершились соревнования мужчин (К-95 + 10 км) в лыжном двоеборье. Победу одержал норвежец Ярл Магнус Рибер.

Результат победителя — 23 минуты и 1,2 секунды. 0,4 секунды ему проиграл финн Илька Херола, который стал вторым. На третьем месте еще один норвежец Йенс Офтербо (+0,9).

Лучший среди россиян Вячеслав Барков стал 39-м. 42-е место занял Александр Миланин, 47-е место у Артема Галунина.