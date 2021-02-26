В FIS заявили, что Большунова отстранят на две гонки в случае повторного нарушения

Российский лыжник Александр Большунов в случае повторения нарушения, подобного совершенному в отношении финна Йони Мяки, будет дисквалифицирован на две гонки, сообщили в FIS 26 февраля.

«Изучив все факты, рабочая группа решила, что у Большунова будет испытательный срок на следующие пять соревнований, включая чемпионат мира и этапы Кубка мира, — говорится в заявлении, которое цитирует NRK. — Если в следующих пяти соревнованиях не будет случаев неспортивного поведения со стороны спортсмена, то мы ничего не будем предпринимать. Но если такой случай будет, то спортсмен будет отстранен на две гонки Кубка мира в дополнение к другим возможным санкциям».

Напомним, 24 января Большунова на финишной прямой мужской эстафеты подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар.

После финиша Александр врезался в Мяки. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.