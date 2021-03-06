Лыжник Спицов успешно прооперирован после перелома руки

Российский лыжник Денис Спицов успешно перенес операцию, которая прошла в Москве.

«Я только сейчас вышла из операционной, — приводит слова главы центральной клинической больницы Святителя Алексия Валентина Калантырская ТАСС. — Денис Спицов прооперирован, все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно».

24-летний спортсмен сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Из-за перелома Спицов не принял участия ни в одной гонке.