Лыжник Спицов успешно прооперирован после перелома руки
12:23
Российский лыжник Денис Спицов успешно перенес операцию, которая прошла в Москве.
«Я только сейчас вышла из операционной, — приводит слова главы центральной клинической больницы Святителя Алексия Валентина Калантырская ТАСС. — Денис Спицов прооперирован, все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно».
24-летний спортсмен сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Из-за перелома Спицов не принял участия ни в одной гонке.
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