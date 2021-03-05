Большунов пригласил Клебо на свадьбу

Российский лыжник Александр Большунов в интервью сайту телеканала «Матч ТВ» 5 марта признался, что пригласил на свадьбу норвежца Йоханнеса Клебо.

«Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеется). А когда и где — спрашивайте у него», — приводит matchtv.ru слова российского лыжника.

Невеста Большунова — российская лыжница Анна Жеребятьева.

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