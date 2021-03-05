Большунов пригласил Клебо на свадьбу
23:41
Российский лыжник Александр Большунов в интервью сайту телеканала «Матч ТВ» 5 марта признался, что пригласил на свадьбу норвежца Йоханнеса Клебо.
«Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеется). А когда и где — спрашивайте у него», — приводит matchtv.ru слова российского лыжника.
Невеста Большунова — российская лыжница Анна Жеребятьева.
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1321631_Bolshunov_priglasil_Klebo_na_svoju_svadbu
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