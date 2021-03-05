Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Большунов пригласил Клебо на свадьбу

23:41
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото AFP
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото AFP
Теги:

Российский лыжник Александр Большунов в интервью сайту телеканала «Матч ТВ» 5 марта признался, что пригласил на свадьбу норвежца Йоханнеса Клебо.

«Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеется). А когда и где — спрашивайте у него», — приводит matchtv.ru слова российского лыжника.

Невеста Большунова — российская лыжница Анна Жеребятьева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1321631_Bolshunov_priglasil_Klebo_na_svoju_svadbu

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир