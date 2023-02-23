Клебо выиграл классический спринт на ЧМ по лыжам

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.

Норвежец прошел дистанцию за 2 минуты 56, 07 секунд. Вторым пришел его соотечественник Пол Голберг. Третьим стал француз Жюль Шаппа.

Клебо стал семикратным чемпионом мира.

Лыжные гонки.

Чемпионат мира-2023, Планица.

Спринт, классический стиль.

Финал. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание +2,22

3. Жюль Шаппа (Франция) — +2,24