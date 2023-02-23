Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 18:24

Клебо выиграл классический спринт на ЧМ по лыжам

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.

Норвежец прошел дистанцию за 2 минуты 56, 07 секунд. Вторым пришел его соотечественник Пол Голберг. Третьим стал француз Жюль Шаппа.

Клебо стал семикратным чемпионом мира.

Лыжные гонки.

Чемпионат мира-2023, Планица.

Спринт, классический стиль.

Финал. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание +2,22

3. Жюль Шаппа (Франция) — +2,24

Жюль Шаппа
Йоханнес Клебо
Пол Голберг
4
7
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ по лыжам
Новости
RSS RSS
Все новости