Клебо выиграл классический спринт на ЧМ по лыжам
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.
Норвежец прошел дистанцию за 2 минуты 56, 07 секунд. Вторым пришел его соотечественник Пол Голберг. Третьим стал француз Жюль Шаппа.
Клебо стал семикратным чемпионом мира.
Лыжные гонки.
Чемпионат мира-2023, Планица.
Спринт, классический стиль.
Финал. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание +2,22
3. Жюль Шаппа (Франция) — +2,24
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