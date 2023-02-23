Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ по лыжам

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла классический спринт на чемпионате мира в Планице.

В финале она прошла дистанцию за 3 минуты 21,67 секунды. Второй пришла ее соотечественница Эмма Рибом. Третьей стала еще одна шведка Майя Дальквист.

Лыжные гонки.

Чемпионат мира-2023, Планица.

Спринт, классический стиль, 1,2 км.

Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.21,67

2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание +0,87 секунды

3. Майя Дальквист (Швеция) + 8,06