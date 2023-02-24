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Хейди Венг не выступит на ЧМ-2023 в Планице из-за плохого самочувствия

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежская лыжница Хейди Венг не выступит на чемпионате мира-2023 в Планице (Словения).

Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии, 31-летняя Венг вынуждена покинуть расположение сборной Норвегии из-за плохого самочувствия, в составе ее заменит Рагнхиль Хага.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения). 24 и 25 февраля в турнире пройдет мужской и женский скиатлон.

Футбол
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Рагнхиль Хага
Хейди Венг
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