Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал свои отношения с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. По словам комментатора, он готов на плодородное сотрудничество, но трехкратная олимпийская чемпионка сама не идет на контакт.

«Я к ней подошел на стадионе. Мы пожали руки. Потом она 10 секунд ворчала. Ну, хорошо. Ее право. Затем, через пару дней, я позвал ее на прямой эфир в программу. Она повернулась в другую сторону. Понимаю ее, поскольку я очень сложный интервьюер и зачастую задаю неудобные вопросы», — сообщил Губерниев.

«Вместе с тем, я очень хотел увидеть президента федерации на месте событий в последний день соревнований, когда решалась судьба Большунова. Но, к сожалению, она уже улетела. В такой важный момент присутствие Елены Валерьевны было очень важно. Искренне надеялся увидеть ее там. Но она уже была дома. Жаль. И я по-прежнему надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества», — сказал комментатор.

(Владимир Иванов)

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