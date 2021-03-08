Губерниев призвал российских лыжников высказаться по инциденту Большунова и Клебо

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 8 марта в своем Telegram-канале призвал российских лыжников высказаться по инциденту между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Кстати, друзья!!! После инцидента на финише лыжного марафона, точнее, после принятия решения по Клебо, мы узнали мнения всех норвежцев!! Тренеров и лыжников, даже тех, чьи мнения не хотелось знать!!! К сожалению, российская позиция, прежде всего, гонщиков-партнеров Большунова осталась неизвестной. Хотя тренеры высказывались смело и охотно. Дорогие лыжники, уверен, и болельщикам, и Большунову было бы приятно услышать от вас слова поддержки в публичном поле», — написал Губерниев.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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