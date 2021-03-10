Губерниев считает, что Клебо заслужил золото в марафоне

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о дисквалификации норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира.

«Мне очень жаль Клебо. Он глубоко мне симпатичен и заслужил золотую медаль в марафоне, хотя правила он нарушил. Это совершенно точно. Не знаю, к чему приведёт дисквалификация. Конечно, мы все верили в волшебство и в то, что FIS примет решение вручить две золотые медали.

Попутно я хочу сказать, что мне было очевидно, что президент Федерации лыж России Елена Вяльбе совершенно напрасно заранее уехала со стадиона по непонятной причине. Её авторитета не хватало при принятии решения, но за неё воевали другие полководцы. Очень жаль, что так получилось», — цитирует «Чемпионат» Губерниева.

7 марта Клебо пришел первым в 50-километровом марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. На финишной прямой в результате контакта с норвежцем сломал палку российский лыжник Александр Большунов, из-за чего он не смог бороться за победу. После гонки норвежца дисквалифицировали, а золото перешло другому представителю скандинавской сборной — Эмилю Иверсену. Большунов получил серебро.