Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген высказалась о стыке Клебо и Большунова

Восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежка Марит Бьорген 10 марта в интервью Dagbladet прокомментировала инцидент между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Это очень сложная ситуация. Да, Большунов покинул свою лыжню, но он находился впереди Клебо, поэтому имел на это полное право. Они оба проиграли, вне зависимости от итогового решения», — считает Бьорген.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS Клебо дисквалифицировали и лишили победы, Большунов получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.