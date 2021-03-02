Большунов обратился к команде после церемонии награждения в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов 1 марта после церемонии награждения на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе на своей странице в Instagram выразил слова благодарности команде.

«Спасибо команде», — подписал публикацию 24-летний лыжник, отметив в посте страницу Федерации лыжных гонок России.

На текущем чемпионате мира в активе Большунова победа в скиатлоне и третье место в командном спринте.

Следующая мужская гонка в программе турнира пройдет в среду, 3 марта. Лыжники выйдут на старт «коньковой» гонки на 15 км.

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