Лыжница Йохауг упала во время скиатлона на ЧМ
13:55
Норвежская лыжница Тереза Йохауг, а также шведка Фрида Карлссон упали во время скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Обе спортсменки лидировали, но зацепились лыжами друг с другом.
Вместе с ними шла еще одна шведка Эбба Андерсон, которая смогла объехать упавших спортсменок и выйти на первое место.
Карлссон и Йохауг смогли быстро подняться и продолжить гонку. Их падение позволило россиянке Татьяне Сориной выйти на второе место.
Гонка продолжается.
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