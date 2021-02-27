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Лыжница Йохауг упала во время скиатлона на ЧМ

13:55

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, а также шведка Фрида Карлссон упали во время скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Обе спортсменки лидировали, но зацепились лыжами друг с другом.

Вместе с ними шла еще одна шведка Эбба Андерсон, которая смогла объехать упавших спортсменок и выйти на первое место.

Карлссон и Йохауг смогли быстро подняться и продолжить гонку. Их падение позволило россиянке Татьяне Сориной выйти на второе место.

Гонка продолжается.

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