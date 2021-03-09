Бывший менеджер сборной Норвегии оценил возможность возвращения Клебо золота ЧМ в марафоне

Бывший менеджер сборной Норвегии Оге Скинстад в интервью Dagbladet 9 марта оценил возможность возвращения Йоханнесу Клебо золотой медали в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе по аналогии со случаем словенки Анамарии Лампич на «Тур де Ски-2021».

«Может ли прецедент с Лампич помочь Клебо? Наверняка FIS будет рассматривать каждый случай индивидуально. Но норвежская сторона вправе приводить пример с Лампич, и его должны учесть», — считает Скинстад.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.