Чемпион мира в марафоне Коукал об инциденте между Большуновым и Клебо: «Виноваты оба»

Чемпион мира в марафоне, чешский лыжник Мартин Коукал поделился мнением об инциденте между норвежцем Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Я думаю, они оба виноваты. Клебо наказали за агрессивный обгон, но Большунов пытался сделать этот обгон как можно менее удобным, он хотел выйти из поворота в идеальном положении. Большунов мог уйти налево и избежать контакта. Ситуация 50 на 50: если бы Большунов упал, то Клебо бы дисквалифицировали, но Александр бы стал пятым и не получил медаль», — цитирует iSport Коукала.

7 марта на финишной прямой марафона Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а победителем гонки стал Эмиль Иверсен.