Чемпион мира в марафоне Коукал об инциденте между Большуновым и Клебо: «Виноваты оба»
Чемпион мира в марафоне, чешский лыжник Мартин Коукал поделился мнением об инциденте между норвежцем Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Я думаю, они оба виноваты. Клебо наказали за агрессивный обгон, но Большунов пытался сделать этот обгон как можно менее удобным, он хотел выйти из поворота в идеальном положении. Большунов мог уйти налево и избежать контакта. Ситуация 50 на 50: если бы Большунов упал, то Клебо бы дисквалифицировали, но Александр бы стал пятым и не получил медаль», — цитирует iSport Коукала.
7 марта на финишной прямой марафона Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а победителем гонки стал Эмиль Иверсен.
Дополнительная информация:
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-zimni-sporty-lyzovani-klasicke-lyzovani-ms-v-klasickem-lyzovani-2021/392642/koukal-o-diskvalifikaci-klaeba-vinu-nesou-oba-bolsunov-se-mohl-vyhnout.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю