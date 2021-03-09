Норвежские СМИ нашли прецедент, который может помочь вернуть Клебо победу в марафоне на ЧМ

Журналисты норвежского портала Dagbladet 9 марта опубликовали историю успешной апелляции словенской лыжницы Анамарии Лампич на «Тур де Ски-2021».

В тексте под названием «Она может спасти золото Клебо» СМИ сравнили ту ситуацию со стыком между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

1 января этого года FIS удовлетворил апелляцию Словенской лыжной ассоциации на решение дисквалифицировать Лампич в финальном забеге в спринте на «Тур де Ски». Изначально, по мнению организаторов, Лампич не по правилам совершила обгон, после чего ее соперница, швейцарка Надин Фейндрих потеряла равновесие и упала. Но после апелляции словенке в итоге оставили второе место, победу в гонке одержала шведка Линн Сван.

По мнению журналистов Dagbladet, на этом случае и должна основываться защита Клебо в ситуации с мужским марафоном.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.