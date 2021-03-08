Большунов показал настоящих суперменов

Российский лыжник Александр Большунов 8 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

24-летний спортсмен выложил фотографии с сервисменами и другими представителями технического персонала сборной России.

«Вот они, настоящие супермены», — подписал публикацию Большунов.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта Большунов выиграл четыре медали, став победителем в скиатлоне, вторым — в марафоне и в эстафете, третьим — в командном спринте.

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