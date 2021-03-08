Комментатор NBC: «Большунов понимает, что он не поднялся бы выше второго места»

Комментатор NBC Sports Чэд Салмела высказал свое мнение об итогах мужского лыжного марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо, но он были дисквалифицирован за столкновение с россиянином Александром Большуновым. В итоге победу присудили другому норвежскому спортсмену Эмилю Иверсену, а россиянин стал серебряным призером.

«Несомненно, это дисквалификация для Клебо, — написал Салмела в своем Twitter. — Я даже не буду спорить об этом. Этот поезд ушел. Клебо — все еще победитель дня, но не этой гонки. Золотая медаль — безделушка в его послужном списке, который вырос вдвое. Даже если не учитывать результаты, в наших сердцах он на уровне Нортуга. Мы не можем отменить то, что увидели.

Эмиль (Иверсен — Прим. «СЭ») получает золотую медаль. Сомневаюсь, что он чувствует себя великолепно, как он чувствовал бы себя, если бы победил всех на финише, и если бы у всех были две лыжные палки (Большунов в столкновении с Клебо сломал палку — Прим. «СЭ»).

Большунов при этом завоевал максимально возможную для себя медаль, которую он мог бы получить при финише без препятствий. Хуже всего, что он сам об этом знает. Вот с чем в действительности были связаны его слезы, а если нет, то должны быть».

7 марта сообщалось, что норвежская сторона может подать апелляцию на дисквалификацию Клебо.