«Вместе мы сила». Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский лыжник Александр Большунов в своем Instagram поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Друзья, Всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал лыжник.

В воскресенье, 7 марта, норвежский лыжник Йоханнес Клебо первым пришел к финишу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира, но был дисквалифицирован за то, что сломал палку Большунову. Из-за дисквалификации Клебо золото ушло Иверсену, финишировавшему вторым, а Большунов получил серебро. Сборная Норвегии подала протест на это решение.