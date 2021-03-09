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«Вместе мы сила». Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку

21:28
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов в своем Instagram поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Друзья, Всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал лыжник.

В воскресенье, 7 марта, норвежский лыжник Йоханнес Клебо первым пришел к финишу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира, но был дисквалифицирован за то, что сломал палку Большунову. Из-за дисквалификации Клебо золото ушло Иверсену, финишировавшему вторым, а Большунов получил серебро. Сборная Норвегии подала протест на это решение.

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