«Вместе мы сила». Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку
21:28
Российский лыжник Александр Большунов в своем Instagram поблагодарил всех болельщиков за поддержку.
«Друзья, Всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал лыжник.
В воскресенье, 7 марта, норвежский лыжник Йоханнес Клебо первым пришел к финишу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира, но был дисквалифицирован за то, что сломал палку Большунову. Из-за дисквалификации Клебо золото ушло Иверсену, финишировавшему вторым, а Большунов получил серебро. Сборная Норвегии подала протест на это решение.
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Большунов — Клебо: скандал на финише марафона ЧМ-2021. Что нужно было делать?
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