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Менеджер сборной Норвегии оценил шансы вернуть Клебо золото в марафоне на ЧМ

08:49
Эспен Бьервиг. Фото NRK
Эспен Бьервиг. Фото NRK
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Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг 9 марта в интервью NRK прокомментировал апелляцию по дисквалификации Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Насколько у нас сильные аргументы? Не могу сейчас даже предположить. Наша сторона считает, что мы правы, и Клебо ничего не нарушал. Но как трактовать правила лыжных гонок в конкретном эпизоде — решать не нам. Одно могу сказать точно: мы проделали сумасшедшую работу с помощью различных экспертов, теперь ждем итога», — заявил Бьервиг.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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