Большунов ответил на обвинения тренера сборной Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов 7 марта в интервью Dagbladet прокомментировал контракт с Йоханнесом Клебо на финише марафонской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я спровоциповал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошел именно так, желая выиграть», — заявил Большунов.

По мнению тренера сборной Норвегии Эрика Носсума, Большунов «спровоцировал стык, и у россиянина не было необходимости так рисковать».

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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