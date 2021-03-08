Главный тренер сборной России Эрик Носсум 7 марта в интервью Dagbladet высказал свое мнение о финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мне жаль Йоханнеса после такой гонки. Прорыв Большунова? Он такой спортсмен, который старается ради собственной выгоды создать как можно больше проблем другим участникам, он усложняет жизнь всем на трассе. А здесь он уже спровоцировал стык, это нелогично было с его стороны так рисковать, из-за чего и сломалась палка», — считает Носсум.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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