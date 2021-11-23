Большунов: «Надеюсь, что моя форма позволит выступить на первом этапе Кубка мира»

Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я соскучился по соревнованиям и спортсменам, — приводит слова лыжника FIS. — Надеюсь, что все-таки смогу выступить на первом этапе Кубка мира, а моя форма позволит это сделать. Операция повлияла очень сильно. Надеюсь, что начало сезона все-таки не будет слишком скомканным, как это казалось месяц назад».

Также Большунов сказал, что этот сезон самым сложным для него.

«Этот сезон — самый сложный для меня. Раньше не было столько проблем в подготовительном периоде, как в этом году. Как только набирал форму, подходил к более жестким нагрузкам, каждый месяц возникала какая-то проблема. Сначала падение с велосипеда, потом проблема с одним ахиллом, на следующем сборе я ударил дверью другой ахилл — еще месяц промучался. Потом зубы. В итоге я мало в этом году тренировался. Не знаю, чего ожидать. Посмотрим, как продут первые соревнования, а там уже будем принимать решения. Понятно, что приоритет — это Олимпийские игры», — сказал лыжник.

В первой после операции гонке в Муонио — на 15 км классическим стилем — Большунов занял пятое место.

24-летний лыжник является действующим победителем Кубка мира. Первый этап в новом сезоне пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия)