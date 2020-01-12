Тихонова заняла 9-е место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Саппоро
В японском Саппоро проходит очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Россиянка Софья Тихонова показала 9-й результат. Победу одержала Ева Пинкелинг из Австрии.
Прыжки с трамплина
Саппоро (Япония)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Ева Пинкелинг (Австрия) — 250,8 (135,5 + 130,0)
2. Марен Луннбю (Норвегия) — 239,6 (121,5 + 139,5)
3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 227,4 (117,5 + 135,5)
4. Кьяра Хельцль (Австрия) — 221,1 (123,5 + 132,0)
5. Сара Таканаси (Япония) — 214,9 (121,5 + 130,0)
6. Юки Ито (Япония) — 214,7 (119,0 + 128,5)
9. Софья Тихонова (Россия) — 201,7 (126,0 + 118,0)
10. Ирина Аввакумова (Россия) — 198,9 (125,5 + 113,5)
22. Лидия Яковлева (Россия) — 153,5 (109,0 + 110,0)
39. Ирма Махиня (Россия) — 38,8 (90,0)