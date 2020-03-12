Российские этапы Кубка мира отменены из-за коронавируса, ЧМ-2020 перенесен

Международная федерация лыжного спорта отменила российские этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба организации. Этап в Нижнем Тагиле должен был пройти с 13 по 15 марта, в Чайковском — 18-20 марта. Также отменены этапы в норвежских Тронхейме (12 марта) и Викерсунде (13-15 марта).

Чемпионат мира-2020, который должен был пройти с 19 по 22 марта в словенской Планице, был отложен до сезона-2020/21.