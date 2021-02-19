Кобаяси выиграл этап в Рышнове, Климов 20-й

Японец Рею Кобаяси победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Рышнове. В тройку вошли Камил СТох и Карл Гайгер. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший 20-е место.

Рышнов (Румыния)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Рею Кобаяси (Япония) — 257,9 (94,0 + 98,5)

2. Камил Стох (Польша) — 256,3 (92,5 + 97,5)

3. Карл Гайгер (Германия) — 255,7 (94,5 + 96,5)...

20. Евгений Климов (Россия) — 233,8 (91,0 + 92,5)...

24. Роман Трофимов (Россия) — 224,2 (90,0 + 89,0)...

41. Михаил Максимочкин (Россия) — 100,2 (85,0)...

43. Михаил Пуртов (Россия) — 96,3 (83,0)