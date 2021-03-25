Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Танде упал во время разминки, его доставили в больницу без сознания

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде потерял сознание после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира в словенской Планице, сообщает телеканал TVP Sport.

27-летний спортсмен потерял равновесие в полете и упал на трассу на скорости 100 км/ч. Медики на носилках перенесли Танде в вертолет, на котором его доставили в больницу в Любляне.

Танде – олимпийский чемпион 2018 года и и серебряный призер чемпионата мира – 2017.