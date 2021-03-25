Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Танде упал во время разминки, его доставили в больницу без сознания
18:22
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде потерял сознание после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира в словенской Планице, сообщает телеканал TVP Sport.
27-летний спортсмен потерял равновесие в полете и упал на трассу на скорости 100 км/ч. Медики на носилках перенесли Танде в вертолет, на котором его доставили в больницу в Любляне.
Танде – олимпийский чемпион 2018 года и и серебряный призер чемпионата мира – 2017.
Дополнительная информация:
https://sport.tvp.pl/52968767/skoki-narciarskie-daniel-andre-tande-mial-okropny-upadek-na-mamuciej-skoczni-w-planicy
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