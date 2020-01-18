Кубацки выиграл этап в Титизее-Нойштадте, Климов — 11-й
20:51
Поляк Давид Кубацки выиграл этап Кубка мира в Титизее-Нойштаде. Лучший из россиян Евгений Климов занял 11-е место.
Титизее-Нойштадт (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-142
1. Давид Кубацки (Польша) — 290,1 (140,5 + 141,0)
2. Штефан Крафт (Австрия) — 283,7 (135,5 + 140,5)
3. Рею Кобаяси (Япония) — 282,8 (138,5 + 138,5)
4. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) — 280,4 (137,5 + 138,0)
5. Штефан Лайе (Германия) — 277,6 (139,0 + 134,5)
5. Константин Шмид (Германия) — 277,6 (136,0 + 139,5)...
11. Евгений Климов (Россия) — 269,7 (139,5 + 134,5)...
35. Роман Трофимов (Россия) — 112,3 (125,5)...
47. Дмитрий Васильев (Россия) — 91,7 (114,0)
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