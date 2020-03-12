Крафт и Луннбю выиграли Кубок мира после отмены последних четырех этапов

Австриец Штефан Крафт стал победителем общего зачета Кубка мира-2019/20. Для него это вторая победа в Кубке мира после сезона-2016/17.

У женщин третий сезон подряд выиграла норвежка Марен Луннбю. Ранее только поляку Адаму Малышу удавалось побеждать в общем зачете Кубка мира три года подряд.

Ранее FIS отменила четыре последних этапа Кубка мира из-за эпидемии коронавируса. Среди них — два этапа в России (Чайковский и Нижний Тагил) и два — в Норвегии (Тронхейм и Викерсунн).

Лучшими из россиян стали Евгений Климов (31-е место у мужчин) и Софья Тихонова (16-е место у женщин). В женском зачете еще одна спортсменка из России вошла в двадцатку сильнейших — Ирина Аввакумова (19-е место).