Трегубов завоевал серебро на чемпионате мира в Канаде

Российский скелетонист Никита Трегубов стал вторым на чемпионате мира в канадском Уистлере. 24-летний спортсмен показал результат 3 минуты 28,11 секунды по сумме четырех попыток.

Золото завоевал представитель Латвии Мартинc Дукурс (3.28,11), ставший шестикратным чемпионом мира. Третье место занял кореец Юн Сун Бин (3.28,99). Россиянин Александр Третьяков стал 6-м (3.29,24), Владислав Марченков - 24-м (2.40,04 по сумме трех попыток).

Скелетон

Уистлер (Канада)

Чемпионат мира

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.28,11 (52,15 + 51,91 + 51,92 + 52,13)

2. Никита Трегубов (Россия) - 3.28,62 (52,26 + 52,17 + 52,04 + 52,15)

3. Юн Сун Бин (Корея) - 3.28,99 (52,34 + 52,49 + 52,01 + 52,15)

4. Кристофер Гротгер (Германия) - 3.29,09 (52,22 + 52,51 + 52,14 + 52,22)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.29,11 (52,36 + 52,18 + 52,23 + 52,34)

6. Александр Третьяков (Россия) - 3.29,24 (52,47 + 52,12 + 52,36 + 52,29)...

24. Владислав Марченков (Россия) - 2.40,04 (53,25 + 53,38 + 53,41)

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