Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Винтерберге и установил рекорд трассы

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).

Третьяков показал лучшее время по итогам обеих попыток, во второй попытке россиянин установил рекорд трассы — 55,5 секунды.

Второе место по итогам соревнований занял немец Аксель Юнгк, на третьей строчке — его соотечественник Кристофер Гротгер.

На этапе в Винтерберге выступили еще два представителя России: Никита Трегубов занял 6-е место, Владислав Семенов стал 13-м.

Скелетон

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.51,05 (55,55 + 55,50)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 1.51,34 (55,67 + 55,67)

3. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.51,64 (55,94 + 55,70)

4. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.51,70 (55,97 + 55,73)

5. Александр Гасснер (Германия) — 1.51,72 (55,96 + 55,76)

6. Никита Трегубов (Россия) — 1.51,73 (55,85 + 55,88)

13. Владислав Семенов (Россия) — 1.52,20 (56,23 + 55,97)