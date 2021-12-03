Семенов занял четвертое место на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге, Третьяков стал девятым

Россияне не смогли попасть на подиум на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге. Владислав Семенов показал четвертый результат, Никита Трегубов — пятый, Александр Третьяков занял девятое место.

Победу одержал немец Аксель Юнгк.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Аксель Юнгк (Германия) — 1.51,71 (55,87 + 55,84)

2. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.51,82 (55,77 + 56,05)

3. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.52,16 (56,05 + 56,11)

4. Владислав Семенов (Россия) — 1.52,57 (56,33 + 56,24)

5. Никита Трегубов (Россия) — 1.52,59 (56,39 + 56,20)

6. Александр Гасснер (Германия) — 1.52,73 (56,34 + 56,39)

9. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,78 (56,42 + 56,36)