Российские скелетонистки завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры

Этапом Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария) завершился олимпийский квалификационный отбор скелетонисток. Россия завоевала три лицензии, что является максимальной квотой.

В общем зачете Кубка мира россиянка Елена Никитина заняла третье место, Юлия Канакина — пятое, а Алина Тарарыченкова стала седьмой.

Победила в общем зачете голландка Кимберли Бос.

Напомним, что российские скелетонисты ранее также обеспечили себе максимальную квоту на Олимпиаде в Пекине.