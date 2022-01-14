Скелетон
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Скелетон

Сегодня, 14:50

Российские скелетонистки завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры

Роман Шишов
Корреспондент

Этапом Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария) завершился олимпийский квалификационный отбор скелетонисток. Россия завоевала три лицензии, что является максимальной квотой.

В общем зачете Кубка мира россиянка Елена Никитина заняла третье место, Юлия Канакина — пятое, а Алина Тарарыченкова стала седьмой.

Победила в общем зачете голландка Кимберли Бос.

Напомним, что российские скелетонисты ранее также обеспечили себе максимальную квоту на Олимпиаде в Пекине.

0
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралийская скелетонистка Нарракот выиграла этап Кубка мира в Санкт-Морице, Никитина заняла 11-е место
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости