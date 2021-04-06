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Никитина выиграла чемпионат России по скелетону

11:41
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?Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Елена Никитина завоевала золотую медаль на чемпионате России по бобслею и скелетону в Сочи.

Ее результат 3 минуты 48,70 секунды. Второй стала Юлия Канакина (отставание — 0,38 секунды), замкнула тройку лучших Алена Фролова (+1,15).

Напомним, в этом сезоне Никитина выиграла чемпионат Европы и стала двукратной бронзовой медалисткой чемпионата мира.

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