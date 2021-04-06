Никитина поблагодарила за поддержку после победы на чемпионате России по скелетону

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Елена Никитина сделала новый пост в Instagram после победы на чемпионате России по бобслею и скелетону в Сочи.

«В седьмой раз я рада, как в первый. Всем огромное спасибо! Спасибо моим тренерам и наставникам за любовь, веру и поддержку! Спасибо тем, кто рядом со мной! Я так признательна всем и я так вас всех люблю», — подписала публикацию Никитина.

Результат Никитиной — 3 минуты 48,70 секунды. Второй стала Юлия Канакина (отставание — 0,38 секунды), замкнула тройку лучших Алена Фролова (+1,15).

Напомним, в этом сезоне Никитина выиграла чемпионат Европы и стала двукратной бронзовой медалисткой чемпионата мира.