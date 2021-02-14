Российская скелетонистка Елена Никитина подвела итоги сезона-2020/2021. Россиянка в четвертый раз стала чемпионкой Европы, а также завоевала две бронзовых медали на чемпионате мира.

«Задело, что победа досталась не тебе? Тогда берись за дело! Вот с таким лозунгом мы заканчиваем международный сезон! Спасибо всем огромное за поддержку и любовь, которую я чувствую через сотни и тысячи километров!

Это был очень интересный и очень-очень непростой сезон, были большие перемены, мы боролись со страхами, мы падали, вставали, опять падали и опять вставали, мне даже кажется, что мы больше падали, чем вставали. Но все-таки перли дальше и будем переть дальше пуще прежнего, только немножечко отдохнем. Ведь все самое интересное впереди», — написала Никитина в Instagram.